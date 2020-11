Ljubomir Stanisic partilha as melhores histórias da sua cozinha

Ljubomir Stanisic lançou o seu quinto livro, Bistromania – no Bistro Como em Casa (Casa das Letras), e dá todo o crédito à mulher, a jornalista Mónica Franco. É a quarta vez que os dois se juntam para escrever, desta vez relatando algumas das histórias dos bastidores do Bistro 100 Maneiras, em Lisboa, contadas por quem as viveu (e vive) todos os dias. Além da ação na cozinha, o livro conta ainda com mais de 100 receitas para picar, para partilhar, para comer com as mãos, para os corajosos, para os vegetarianos, para gente graúda e miúda, comida doce e salgada, alcoólica e probiótica. E fala-se de vinhos, claro.

