Longevity: o cinco estrelas que alia a medicina preventiva ao descanso

Sabemos que Portugal é procurado pelo seu clima ameno, praias idílicas e iguarias tradicionais, principalmente nos meses mais quentes. Porém, o caso muda um pouco quando o assunto é o turismo médico, com fãs ao longo dos 365 dias do ano. Visitámos o Longevity Health & Wellness Hotel em Alvor, uma vila pitoresca no sul do país, para experienciar em primeira mão os seus benefícios. Leia o artigo na íntegra na 'Must'.