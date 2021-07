Loucura das cripto: a minha tentativa de me tornar um multimilionário da Bitcoin

Se você ou eu tivéssemos comprado 100 libras em bitcoins há 10 anos, agora teríamos dois milhões de libras e mais uns trocos no criptobanco. Se tivéssemos comprado um ano antes disso, quando uma bitcoin custava "basicamente nada", estaríamos bem lançados a caminho de sermos multimilionários. Uma série de caracteres digitais sem qualquer valor intrínseco que custavam cinco milésimos de um penny em 2010 estão, por esta altura, a valer para cima de 23.000 libras por bit. Em 2013, um homem mandou para o lixo o disco rígido de um computador portátil que continha 7.500 bitcoins. Se ao menos o pobre indivíduo o tivesse atirado para o sótão, hoje valeria 183 milhões de libras. Leia o artigo na íntegra no Must.