Luanda Leaks: Ana Gomes pede demissão de Carlos Costa e Teixeira dos Santos

A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes apela à demissão de Carlos Santos, governador do Banco de Portugal, e de Fernando Teixeira dos Santos, do Eurobic, cujos nomes surgem associados a esquemas levados a cabo por Isabel dos Santos e que a tornaram na mulher mais rica de África.





Os Drs. Carlos Costa do @bancodeportugal e Teixeira dos Santos do @Eurobic já se demitiram? Estão à espera de quê???? https://t.co/OLhSoO8wox — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) January 19, 2020

Uma enorme divulgação de dados permitiu perceber o esquema que transformou Isabel dos Santos na mulher mais rica de África. Uma investigação de mais de 120 jornalistas mostra como a empresária conseguiu angariar uma fortuna estimada em mais de dois mil milhões de euros. A investigação levada a cabo por vários órgãos de comunicação social pertencentes ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (

) apurou centenas de benefícios conseguidos por dos Santos durante a presidência de José Eduardo dos Santos.

Numa série de tweets publicados este domingo logo após a divulgação da investigação, a antiga eurodeputada exigiu que seja tomadas medidas quanto às pessoas cujo nomes surgem envolvidos na investigação.A socialista questionou, no Twitter: Os "Drs. Carlos Costa do Banco de Portugal e Teixeira dos Santos do EuroBIC já se demitiram?"