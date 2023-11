Lucro da Adidas cai 72,9% até setembro para 304 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O fabricante de artigos desportivos Adidas teve um lucro líquidos atribuível aos acionistas de 304 milhões de euros até setembro, menos 72,9% face a igual período do ano passado.

O volume de negócios, por sua vez, recuou 4% para 16.616 milhões de euros no período em análise, enquanto o lucro operacional caiu para 646 milhões, isto é, menos 53,6% em termos homólogos.

A margem de lucro operacional sobre as vendas caiu para 3%, contra 8% no mesmo período do ano anterior, o que se deveu ao aumento das despesas operacionais.