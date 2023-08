Lucro da Adidas cai 94% até junho para 45 milhões de euros

O lucro da Adidas caiu 94,2% até junho deste ano, para 45 milhões de euros, face a idêntico período do ano anterior, devido aos custos do fim da parceria com o rapper Kanye West, anunciou esta quinta-feira a empresa.

O fabricante alemão de artigos desportivos informou ainda que o volume de negócios recuou 2,6% no período em análise, para 10.617 milhões de euros (-2,6%), devido também à depreciação do euro, enquanto o lucro operacional (ebit) caiu para 236 milhões de euros (-71,5% do que no primeiro semestre do ano passado).

A multinacional alemã, que começou a colaborar com Kanye West em 2013 na venda de ténis Yeezy, a marca do rapper, esclareceu que o fim deste negócio representou um impacto negativo de 400 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, já que as vendas desta marca representavam 8% das vendas anuais da Adidas.

No entanto, os stocks de ténis desta marca estão a ser escoados, melhorando as perspetivas para o negócio global da Adidas.

A margem de lucro operacional da Adidas, mesmo assim, caiu no primeiro semestre deste ano para 2,2%, contra 7,6% no mesmo período do ano passado.

Os custos mais elevados registados na cadeia de fornecimento, as taxas de câmbio, o peso do elevado stock de ténis, bem como as despesas de promoção dos artigos tiveram um impacto negativo na margem operacional, adianta.

No comunicado, refere-se ainda que as receitas diminuíram no segundo trimestre deste ano, para 5.343 milhões de euros (-4,5 %), enquanto o lucro operacional (ebit) recuou para 176 milhões de euros (-55%), refletindo uma margem de exploração de 3,3%, contra 7% no mesmo trimestre do ano anterior.