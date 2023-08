Lucro da BMW cai 50% para 6.620 milhões de euros no 1.º semestre

O fabricante automóvel alemão BMW, que detém as marcas BMW, Mini e Rolls-Royce, revelou esta quinta-feira que teve um lucro de 6.620 milhões de euros até junho, menos 50% que em igual período no ano anterior.

No primeiro semestre do ano passado, o resultado líquido beneficiou das receitas extraordinárias resultantes da consolidação da filial chinesa BBA, apesar do contexto global difícil, esclarece a BMW em comunicado.

O volume de negócios do grupo BMW aumentou nos primeiros seis meses deste ano para 74.072 milhões de euros (+12,4%), depois da consolidação da BBA, enquanto o lucro operacional melhorou, situando-se em 9.718 milhões de euros (+42,6% em termos homólogos).

No primeiro semestre do ano passado, o grupo BMW teve receitas extraordinárias de 7.700 milhões de euros, resultantes da valorização da sua participação na BBA, montante que fez disparar o seu resultado financeiro e o lucro.

As vendas de automóveis do grupo, por sua vez, aumentaram no primeiro semestre deste ano para 1.214 milhões de unidades (+4,7%), com a marca BMW a melhorar (+5,4%), a Mini a cair 0,2% e a Rolls-Royce a quebrar 0,3%.

As vendas de motos, por seu turno, também aumentaram até junho para as 112.871 unidades (+4,9%).

No comunicado refere-se ainda que o grupo BMW alcançou uma rentabilidade operacional no segmento automóvel de 10,6% até junho, contra 8,5% no mesmo período do ano passado, e de 9,2% no segundo trimestre, que compara com 8,2% em igual período do ano anterior.