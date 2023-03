Lucro da Cofina sobe 147,4% para 10,45 milhões

A Cofina obteve 10,45 milhões de euros de lucro no ano passado, mais 147,4% do que em 2021, informou esta quinta-feira a dona do Negócios, Correio da Manhã, CMTV, Record e Sábado. A subida expressiva nos resultados líquidos decorre da reversão de uma provisão após o desfecho favorável ao grupo de processos fiscais e dos resultados financeiros.As receitas totalizaram 76 milhões de euros, uma subida de apenas 0,2%, tendo as receitas de publicidade crescido 5%, as de marketing alternativo e outras aumentado 9,5% e as de circulação caído 8,5%.Já os custos operacionais aumentaram 2,3%, para 62,5 milhões de euros, o que a empresa justifica com "o impacto da cobertura da guerra na Ucrânia, bem como da inflação generalizada dos preços, nomeadamente, o preço do papel, da eletricidade e dos combustíveis".No ano passado, a Cofina registou ainda uma imparidade de Goodwill no montante de 3,6 milhões de euros e custos de um milhão de euros relacionados com a liquidação da Grafedisport.Assim, o EBITDA cifrou-se em 8,95 milhões de euros, menos 35,4% do que no exercício anterior. Excluindo a imparidade de Goodwill e os custos não recorrentes, o EBITDA caiu apenas 8,2%, para os 13.56 milhões de euros.O facto de ter ganho processos fiscais permitiu à Cofina passar de um resultado negativo de 2,95 milhões de euros na rubrica impostos sobre rendimento para um valor positivo de 2,77 milhões de euros, fruto da reversão da provisão.Os resultados financeiros também passaram de 3,19 milhões negativos para 1,85 milhões positivos.