Lucro da Ferrari sobe 24% no 1.º trimestre para 297 milhões de euros

O fabricante de automóveis de luxo Ferrari alcançou um lucro de 297 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 24% que no mesmo período do ano passado, anunciou esta quinta-feira em comunicado.

"É mais um trimestre excecional para a Ferrari com um crescimento de dois dígitos nos principais indicadores", congratulou-se o presidente executivo da empresa italiana, Benedetto Vigna.

O resultado bruto de exploração (Ebitda) foi de 537 milhões de euros, superior em 27% face ao registado há um ano, enquanto o resultado líquido de exploração (Ebit) atingiu os 385 milhões, isto é, mais 25% em termos homólogos.

As receitas líquidas, por sua vez, aumentaram 20% até março, para 1.429 milhões de euros.

Nos primeiros três meses deste ano, a Ferrari entregou 3.567 carros de luxo, o que correspondeu a um acréscimo de 10% face aos 3.251 contabilizados no primeiro trimestre do ano passado.

A empresa que tem como símbolo o "Cavallino Rampante" ou o "Cavalo Empinado" vai aumentar a sua gama de veículos com o lançamento do modelo Puro-sangue, uma gama que tinha sido retirada do mercado devido a uma "procura inicial sem precedentes", além de ter lançado o descapotável Roma Spider.

Por outro lado, a empresa sublinhou que mantém o ritmo previsto no seu processo de eletrificação, tanto no desenvolvimento de novos carros desportivos, como nas instalações da sua lendária fábrica de Maranello, situada no norte de Itália.