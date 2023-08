Lucro da Ferrari sobe 33% para 334 milhões de euros no 2.º trimestre

O fabricante de automóveis desportivos Ferrari revelou esta quarta-feira que o seu lucro líquido ajustado registou um aumento de 33% no segundo trimestre deste ano, para 334 milhões de euros, face a igual período do ano anterior.

O resultado líquido alcançado no período em apreço (334 milhões de euros) ficou acima da previsão dos economistas consultados pela agência financeira Bloomberg, que apontavam para 305,9 milhões de euros.

As receitas líquidas, por sua vez, ascenderam a 1.474 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, mais 14,1% face a idêntico trimestre do ano precedente, com as entregas em navios a atingirem as 3.392 unidades, valor que está em linha a previsão para o final deste ano.

O resultado operacional bruto ajustado (ebitda), por sua vez, somou 589 milhões de euros, mais 31,9% em relação a idêntico trimestre do ano anterior, enquanto o resultado operacional líquido ajustado (ebit) foi de 437 milhões de euros, um aumento de 35,4% em termos homólogos.

A Ferrari refere ainda que a margem ebitda ajustada foi de 40% no trimestre em análise, enquanto a margem ebit ajustada foi de 29,7% no mesmo trimestre do ano precedente.

"O segundo trimestre terminou com resultados financeiros excecionais, com destaque para as fortes margens e as entregas refletiram um rico 'mix' de produtos, enquanto continuamos a gerir uma carteira de encomendas muito forte em todas as geografias", disse Benedetto Vign, presidente executivo da Ferrari, citado pela agência Bloomberg.