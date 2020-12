Luís Ferreira é o novo Diretor-Geral Comercial da Cofina

Luís Ferreira é, a partir desta segunda-feira, o novo Diretor-Geral Comercial do grupo Cofina. Trata-se de um regresso à empresa onde já tinha estado entre 2007 e 2010, altura em que transitou para o Global Media, grupo que abandonou no passado mês de setembro. Luís Ferreira substitui na direção comercial da Cofina Hernâni Gomes que deixou o grupo no final do mês passado.