Luís Figo é o novo embaixador da Lebull Portugal

Luís Figo é o novo embaixador para o mercado português da casa de apostas Lebull Portugal, criada no ano passado e que atravessa uma fase de afirmação no nosso país. O antigo internacional português destacou a "grande motivação" para abraçar este novo projeto. "Quero ajudar a marca a ganhar reconhecimento pela confiança, transparência, qualidade de serviço e por proporcionar aos seus clientes uma agradável experiência", referiu.Tiago Pereira, diretor geral da Lebull, também não se mostrou indiferente: "É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas a um dos melhores jogadores de sempre do futebol português".