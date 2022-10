Luís Filipe Vieira condenado a pagar 7,5 milhões de euros ao Novo Banco

O Tribunal Cível de Lisboa condenou, em primeira instância, Luís Filipe Vieira a pagar ao Novo Banco (NB) uma dívida do Grupo Promovalor, detido por Vieira, superior a 7,5 milhões de euros. O ex-presidente do Benfica recorreu desta decisão, na semana passada, para o Tribunal da Relação de Lisboa. Vieira considera, segundo apurou o Correio da Manhã , que o prazo para o pagamento desta dívida termina no final de 2032.A dívida do Grupo Promovalor ao NB diz respeito a uma livrança que o empresário e a mulher assinaram, na altura da constituição do fundo FIAE em 2017, para garantir o pagamento de juros dos créditos que o NB herdou do BES.