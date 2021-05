Luís Filipe Vieira fatura 126 milhões de euros com venda à BES Vida

Luís Filipe Vieira, presidente da Promovalor, faturou 126,28 milhões de euros com a venda à BES Vida, antiga seguradora do Grupo BES, da sua participação de 55% no fundo de investimento imobiliário Fimes Oriente. O negócio foi feito, em 2012, e a venda da participação do presidente da Promovalor foi aprovada em Conselho Diário Financeiro e de Crédito do BES, no tempo da liderança de Ricardo Salgado, avança este sábado o 'Correio da Manhã'.