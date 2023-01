Lula da Silva decreta intervenção federal após invasão de bolsonaristas ao Congresso, Palácio do Planalto e Supremo

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou este domingo a intervenção federal na área de Segurança Pública de Brasília e disse que todos os responsáveis pelas invasões das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário serão punidos."Nós achamos que houve falta de segurança e quero dizer que todas as pessoas que fizeram isto serão encontradas e serão punidas", afirmou o presidente brasileiro numa declaração à comunicação social, tendo lido um decreto de intervenção do poder central na Segurança Pública do Distrito Federal (Brasília) até 31 de janeiro.Centenas de apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram este domingo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes do poder legislativo, executivo e judiciário, numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.Lula da Silva responsabilizou o ex-presidente pelos ataques dos manifestantes. "Isto é da responsabilidade dele [de Bolsonaro]".