Lula da Silva faz discurso de vitória: «Tentaram enterrar-me vivo mas estou aqui»

No seu discurso de vitória, Lula da Silva começou por agradecer a todos os brasileiros que votaram nele, reconhecendo que esta conquista não foi fácil. "Nós não enfrentámos um inimigo, enfrentámos a máquina do Estado Brasileiro colocada ao serviço de um candidato para evitar que ganhassemos as eleições"."Tentaram enterrar-me vivo e eu estou aqui", disse o 39.º presidente do Brasil.Neste "30 de outubro histórico o povo disse que deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade. Mais do que exercer o direito sagrado de quem vai governar a sua vida"