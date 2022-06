'Macaco' recebe até 3 mil euros por mês na hotelaria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, está oficialmente proibido de entrar em estádios até 26 de outubro. A PSP recebeu esta semana o despacho do tribunal do Porto que o condenou à interdição em recintos desportivos por cinco meses devido a atos de incitamento à violência, racismo, xenofobia e arremesso de objetos. ‘Macaco’ vai ter ainda de pagar 2600 euros de coima, valor calculado tendo por base os rendimentos. Diz o juiz, no despacho a que o Correio da Manhã teve acesso, que Madureira é empresário de hotelaria e recebe entre 2500 e 3000 euros por mês.