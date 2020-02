Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mãe e filha ameaçam médica e agentes da PSP em centro de saúde no Porto Ambas foram levadas para a esquadra e foram notificadas para comparecer no Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto





Médicos