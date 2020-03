«Mãe, não vou te deixar, lutarei por ti»: Mattia de 18 anos e o combate contra o coronavírus

"Mãe, não vou te deixar, lutarei por ti". Esta é uma das muitas mensagens que Mattia, um jovem de 18 anos italiano infetado com coronavírus que se encontra a lutar pela vida nos cuidados intensivos, enviou à mãe através do Whatsapp.





,

lembra Ombretta, mãe de Mattia.



No dia 16 de março, Mattia estava com febre e a mãe levou-o ao centro de saúde onde foi diagnosticada uma pneumonia causada pelo coronavírus. O médico mandou-o para casa indicando que poderia recuperar aí. Dias depois o estado de saúde do jovem agravou-se."Liguei para o 112, eles vieram buscá-lo e internaram-no. A última imagem que tenho dele é enquanto o colocavam na ambulância"

Mãe e filho estão agora a sofrer a solidão e a angústia do isolamento separados. Na mesma noite em que foi internado, Mattia, enviou uma mensagem à mãe: "Daqui a pouco vão entubar-me. Fica tranquila, não vou deixar-te sozinha. Amo-te, mãe, vou lutar por ti e Anastasia. Agora tenho que embora".



O jovem ficou desde então em coma induzido. Todos Ombretta os dias recebe um telefonema do hospital com a avaliação diária do estado de saúde do filho, no resto do dia teme que o telefone volte a tocar, mas com más notícias, descreve o Corriere della Sera.

Anastasia, a menina a que Mattia se refere na mensagem enviada à mãe, morreu há cinco anos, durante o parto. Mattia nunca chegou a conhecê-la. "Mattia sempre quis uma irmã, durante a sua festa de 18 anos, a meio da tarde, saiu e acendeu uma vela para ela", diz Ombretta.



Mattia encontra-se "estável" dentro do quadro grave do seu estado saúde.