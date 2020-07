Maio contou mais passageiros nos aeroportos mas queda mantém-se perto dos 100%

Os aeroportos nacionais registaram o movimento de 82,1 mil passageiros em maio, o que representa um decréscimo de 98,5% face ao ano anterior. Ainda assim, em abril o registo havia sido mais negativo, de -99,4%.

No mês de maio de 2020 aterraram nos aeroportos nacionais 1,6 mil aeronaves em voos comerciais, ou seja, menos 92,3% do que no mesmo mês do ano anterior, e uma percentagem que compara aos -94,3% em abril e -38,6% em março.

Analisando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente entre janeiro e maio de 2020, e comparando com o período homólogo, "é visível o impacto da pandemia covid-19 e das medidas adotadas ao nível do espaço aéreo a partir do início da segunda quinzena do mês de março", observa o Instituto Nacional de Estatística, no boletim da atividade dos transportes, lançado esta quarta-feira, 22 de julho.

Já o movimento de carga e correio totalizou 8,1 mil toneladas em maio, correspondendo a uma diminuição de 55,5% (-62,6% em abril).

Faro com maior quebra até maio

Olhando aos primeiros cinco meses do ano, aterraram nos aeroportos nacionais 43,1 mil aeronaves em voos comerciais (-50,6% face ao mesmo período homólogo) e foram movimentados 9,6 milhões de passageiros (-56,5%).

O aeroporto de Lisboa movimentou 57,4% do total de passageiros (5,5 milhões) e registou um decréscimo de 53%, informa ainda o INE. Entre os três aeroportos com maior tráfego de passageiros foi Faro o que evidenciou um maior decréscimo, de -73,6%.

França foi o principal país de origem e de destino dos passageiros movimentados nos aeroportos nacionais. O Reino Unido foi o segundo principal país de origem e destino e evidenciou a maior redução do número de passageiros aterrados e descolados (-64,9% e -61,1%, respetivamente).