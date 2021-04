Maiores de 60 vão ser vacinados até final de maio

Marta Temido adiantou esta quarta-feira-feira que "até ao final de maio ou mesmo na terceira semana de maio, todas as pessoas com mais de 60 anos estarão vacinadas com, pelo menos, uma dose" contra a covid-19.

A ministra da Saúde considerou que este é um "aspeto importante", já que cerca de 96% dos óbitos no país aconteceram precisamente acima dos 60 anos de idade. "Teremos protegido o grupo mais atingido pela letalidade", insistiu.

Esta nova meta foi traçada esta manhã pela ministra da Saúde durante uma conferência de imprensa de atualização de informação relativa ao plano de vacinação contra a covid-19, que teve também a presença da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, do presidente do Infarmed, Rui Ivo, e do coordenador da "task force", Henrique Gouveia e Melo.

(Notícia em atualização)