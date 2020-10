Nas últimas 24 horas registaram-se em Portugal 3.299 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total de casos para 124.432.





Com mais 28 vítimas mortais confirmadas desde o dia anterior, o número total de óbitos chegou esta terça-feira aos 2.371.De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), há no País mais 2.388 recuperados da Covid-19, num total de 72.344.Estão internadas 1.747 pessoas (mais 75 que no dia anterior), das quais 253 (mais 13) em unidades de cuidados intensivos.