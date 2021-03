Portugal já distribuiu 1.264.093 doses de vacina contra a Covid-19. No total, 341.034 pessoas (3%) já completaram a vacinação contra o novo coronavírus e 827.902 (8%) receberam a primeira dose.





De acordo com o relatório de vacinação enviado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, os idosos com mais de 80 anos são o grupo etário mais vacinado até ao momento. Por outro lado, é no grupo etário entre os 25 e os 49 anos que mais pessoas completaram a vacinação, num total de 121.141 pessoas.