Mais de 6 mil passageiros de quarentena em navio cruzeiro devido a suspeita de coronavírus

Mais de seis mil passageiros de um navio cruzeiro estão retidos em Civitavecchia, Itália, devido à suspeita de coronavírus.





Os resultados das análises devem ser apresentados esta quinta-feira, com todos os outros passageiros impedidos de abandonar o navio.



Segundo avança o Daily Mail, as milhares de pessoas foram mantidas em quarentena devido aos sintomas semelhantes ao daquele vírus, manifestado por um casal chinês.O corporação do navio Costa Smeralda tomou as devidas precauções depois de uma mulher, de 54 anos, oriunda de Macau, ter os primeiros sintomas de febre.A mulher, que ainda não foi identificada, entrou em contacto com a equipa médica do navio cruzeiro e foi automaticamente isolada juntamente com o seu marido (sem sintomas) para procederem às devidas análises de despiste do vírus.Esta quarta-feira, a mulher apresentava febre e problemas respiratórios.