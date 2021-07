Mais de 80 mortos e 1.300 pessoas desaparecidas em cheias que varreram cidades na Alemanha

O novo balanço do desastre provocado pelas fortes chuvadas que se fizeram sentir na Alemanha é já trágico. Mais de 80 pessoas (81 de acordo com os dados mais recentes) morreram e há mais de 1.300 desaparecidos no distrito de Ahrweiler, ao sul de Colónia, o que antevê um número de vítimas mortais possivelmente bastante superior.





As redes de telefones móvel entraram em colapso em algumas das regiões atingidas pelas cheias, o que leva a que as comunicações não sejam possíveis e as famílias não conseguirem localizar entes queridos.Há comunidades inteiras reduzidas a água e lama, completamente destruídas e rios que varreram cidades e vilas a Renânia do Norte-Vestfália e Renânia-Palatinado.Na manhã desta sexta-feira, casas colapsaram em Erftstadt, perto de Colónia, e equipas de resgate lutavam para conseguir resgatar vítimas e retirar moradores que insistiam em voltar para suas casas apesar dos avisos, revelou o governo do distrito de Colónia no Facebook.Uma fuga de gás estava ainda a prejudicar os meios de resgate enquanto tentavam alcançar as pessoas de barco.O parlamento da Renânia do Norte-Westfalia deverá realizar uma reunião de emergência esta sexta-feira. O ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, disse à revista Spiegel que o governo federal visa fornecer apoio financeiro para as regiões afetadas o mais rápido possível, acrescentando que deve ir ao gabinete para aprovação na quarta-feira.