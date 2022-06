Mais de mil mortos confirmados em forte sismo no Afeganistão

Pelo menos mil pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas após um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter ter atingido o Afeganistão na madrugada desta quarta-feira. O epicentro foi perto da cidade de Khost, a sul da capital, Cabul, a uma profundidade de 51 quilómetros.De acordo com o porta-voz do Talibã Bilal Karimi à NBC News, "centenas de casas desabaram e esperamos pesadas perdas humanas e sérios danos às infraestrutura". O número de vítimas mortais e feridos está ainda a ser avaliado e pode aumentar nas próximas horas."Um grave sismo abalou quatro distritos da província de Paktika, matando e ferindo centenas dos nossos compatriotas e destruindo dezenas de casas", escreveu o porta-voz adjunto do governo talibã Bilal Karimi, na rede social Twitter."Instamos todas as agências de ajuda humanitária a enviar equipas para a área imediatamente para evitar uma catástrofe", acrescentou.O tremor foi sentido por cerca de 119 milhões de pessoas no Paquistão, Afeganistão e Índia, disse o Centro Sismológico Europeu nas redes sociais.