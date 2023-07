Mais de um quarto das casas é vendido em menos de uma semana

Cerca de 27% das casas que foram compradas ao longo do mês de junho através do portal imobiliário Idealista estiveram anunciadas menos de uma semana, uma percentagem que sobre para mais de metade no distrito de Faro.





Os dados das chamadas "vendas expresso" - imóveis que se vendem em menos de uma semana - foram revelados esta segunda-feira pelo portal de vendas. Já 12% das casas estiveram no mercado "entre uma semana e um mês, 31% entre um e três meses, 24% entre três meses e um ano e 6% mais de um ano", ou seja, mais de metade das casas anunciadas (55%) demora entre um mês e um ano a serem transacionadas.



Por capitais de distrito, os dados mostram que na cidade de Faro sobe para 52% a proporção de casas que são vendidas em menos de uma semana. "Seguem-se o Porto (39%), Aveiro (37%), Leiria (36%), Coimbra (35%), Santarém (33%), Castelo Branco (30%) e Beja (28%)". Já abaixo da média nacional, encontram-se Setúbal (24%), Braga (23%), Funchal (21%), Lisboa (20%) e Ponta Delgada (20%).



No extremo oposto, as capitais de distrito onde se registou uma percentagem mais baixa de "vendas expresso", foram Viseu (12%), Bragança (14%), Évora (16%) e Viana do Castelo (19%), onde as transações se realizaram em menos de sete dias em junho.





Já se a análise for feita por distrito, o Porto (42%) surge como a geografia onde "mais casas foram vendidas em menos de uma semana durante o mês de junho deste ano. Seguem-se Coimbra (38%), Viana do Castelo (34%), Aveiro (30%), Castelo Branco (28%), Beja (28%), Faro (25%), Leiria (23%), Santarém (23%), ilha da Madeira (22%), Lisboa (20%), Setúbal (20%) e ilha de São Miguel (19%)."





O distrito de Bragança surge como o que tem a mais baixa percentagem de vendas rápidas de casas de apenas 9%. Seguem-se Viseu (12%), Évora (15%) e Braga (17%).