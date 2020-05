Numa altura em que se apela para que não haja ajuntamentos de pessoas, isso parece não ser respeitado no Mercado Municipal de Chaves. Nesta quarta-feira, dia habitual de feira, mais de uma centena de pessoas aglomerou-se à entrada do espaço comercial, antes das 9h, horário de abertura do mesmo.





A PSP interveio no local para garantir a distância mínima entre pessoas, sendo este um comportamento coletivo que faz população e comerciantes temer pela própria segurança, ainda que haja apelos variados de várias instâncias autárquicas e locais para evitar grandes concentrações.