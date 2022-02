E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma mala abandonada na zona do check-in do aeroporto de Lisboa obrigou a evacuar uma sala na zona das partidas na manhã desta segunda-feira.





De acordo com fonte da PSP tratou-se de uma mala que foi considerada suspeita e que levou a isolar uma das salas naquela zona do aeroporto até às 10h30.A mesma fonte garante que, após uma inspeção, o objeto foi considerado inofensivo e menos de meia-hora depois do alerta inicial o processo de check-in retomou a normalidade.