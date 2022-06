Mansão de Hugh Jackman à venda por 39 milhões de euros

Situado no famoso bairro de West Village, em Manhattan, o triplex de Hugh Jackman é a mais recente aquisição do mercado imobiliário nova-iorquino, com o valor exorbitante de 39 milhões de dólares. O apartamento de luxo de cerca de mil metros quadrados estende-se do 8º ao 10º andar e conta com cinco quartos e sete casas de banho. Leia o artigo completo na Must.