Mapa: Como a covid-19 se propagou por Portugal em abril

No final do mês de março existiam em Portugal pouco mais de 7 mil casos confirmados de covid-19, sendo que eram menos de 6 mil os que estavam distribuídos por 128 concelhos do país.

Os dados revelados pela DGS este sábado, 25 de abril, mostram que o número de casos confirmados já é superior a 23 mil, sendo que mais de 19 mil (só 81% dos casos são distribuídos por concelho) dizem respeito a 218 concelhos.

Em menos de um mês o número de pessoas infetadas aumentou mais de três vezes e afeta agora quase o dobro dos concelhos, que representam mais de 70% do total do país.

A evolução registada neste mês de abril é bem percetível no mapa em cima, onde pode ver a evolução dia a dia do mapa de Portugal com os concelhos com pelo menos três casos de covid-19.

Entre os concelhos mais afetados, Lisboa continua a registar o maior número de casos (1.346), com um crescimento de 166% face ao final de março. É superior ao do Porto (142% para 1.120 casos), mas inferior ao de Vila Nova de Gaia (249% para 1.180 casos), sendo que estes três concelhos têm figurado sempre no top3 dos concelhos com mas pessoas infetadas.



A evolução do mapa mostra também como a incidência da doença é muito mais forte no litoral e os concelhos que conseguem escapar à covid-19 são quase todos do interior do país, sobretudo das Beiras.

Atualmente são 36 os municípios com 100 ou mais casos confirmados de covid-19, quando a 31 de março eram apenas 14. Entre estes, Braga destaca-se pelo crescimento de quase 350% registado em abril, estando à beira dos 1.000 casos.

Felgueiras, Santo Tirso e Paredes, embora com menos casos que Braga, apresentam crescimentos superiores, na caso dos 500%.

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 24 de abril e foram anunciados pela DGS a 25 de abril. Contemplam só 81% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)