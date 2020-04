Mapa: Veja como está a evoluir o coronavírus no seu concelho

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 15 de abril e foram anunciados pela DGS a 16 de abril. Contemplam só 80% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)





O relatório divulgado esta quarta-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS) indica que são agora 207 os concelhos do país com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, mais seis do que os registados ontem.

Estes concelhos representam 67,21% (mais de dois terços) dos 308 municípios portugueses. Já o número de concelhos com mais de 100 infetados subiu para 34 (11% do total).

Na lista dos municípios com mais casos, Lisboa (996) voltou a superar o Porto (988), seguindo-se Vila Nova de Gaia (956). Os três concelhos mais atingidos pelo surto somam quase 3 mil casos, cerca de um quinto (18,8%) dos mais de 15 mil casos registados nos municípios com três ou mais infetados confirmados.

Segundo a DGS, o número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 629, o que traduz uma subida de 5% face a ontem.

Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 4,15% para 18.841, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 750.