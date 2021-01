Marcelo admite confinamento mas garante "liberdade de circulação" dia 24

O Presidente da República admite o confinamento a partir da próxima semana, ainda que a 24 de janeiro haja "liberdade de circulação para o exercício de voto". Essa foi a garantia deixada logo no arranque do debate com Vitorino Silva na RTP no serão desta quinta-feira, 7 de janeiro.





Este confinamento significaria um regresso ao que ocorreu desde março de 2019 com uma exceção: as escolas deverão permanecer abertas. Esta foi também uma hipótese assumida na tarde desta quinta-feira, 7, pelo primeiro-ministro, António Costa.Marcelo recordou que, em novembro, ainda antes de fixar a data do voto a 24 de janeiro, perguntou aos partidos se deveria adiar as eleições caso a situação se agravasse. "A resposta unânime", revelou o Presidente, foi que "não deve ser adiada".E neste momento tal nem sequer se configura como possível, uma vez que seria necessária uma revisão constitucional e já não haverá "tempo" para isso. "Ao contrário das outras eleições, a Constituição fixa a data no caso das eleições presidenciais. Para haver uma mudança, teria que haver revisão constitucional."Vitorino Silva, por seu lado, voltou a defender a hipótese de adiamento por estar preocupado com a abstenção."Imagine que o povo fica em casa, que não há 50% de votantes? É legítimo o Presidente da República ser eleito com menos 50% de votantes?", questionou Vitorino Silva. Marcelo concordou. "Foi isso que me levou em tempo útil a colocar a questão", insistiu o chefe de Estado.