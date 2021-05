Marcelo anuncia fim da cerca sanitária em Odemira

O Presidente da República anunciou que a cerca sanitária em Odemira vai ser levantada "de imediato", já esta quarta-feira. Citado pela RTP, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que vão ser assinados dois acordos para resolver o problema de alojamento dos trabalhadores. António Costa estará em Odemira a mediar a situação.



À TSF, Marcelo rebelo de Sousa informou que foi "informado pelo primeiro-ministro de que seria levantada a cerca sanitária de imediato, hoje mesmo. O que significa que acabou por fazer caminho uma solução de que se falou há uns dias, que era uma situação que permitisse ultrapassar, por um lado, as questões jurídicas e, por outro lado, as questões pessoais e sociais".







Em conformidade com as declarações de Marcelo, o Diário de Notícias avança que António Costa está esta terça-feira em Odemira, precisamente para assinar os protocolos que darão resposta às necessidades habitacionais dos trabalhadores de Odemira.



Segundo adianta a TSF, um dos acordos tenciona alcançar uma solução imediata, mas temporária, para a situação de alojamento dos trabalhadores temporários, enquanto um segundo acordo, com as autarquias, vai procurar resolver a situação com caráter definitivo através da construção de alojamentos com a utilização de fundos comunitários.



Do lado do município de Odemira, o pedido para que se removesse a cerca sanitária em vigor foi feito chegar ao Governo há quase uma semana, no dia 5 de maio, quando a localidade registava já valores de incidência perto dos 240 casos por 100 mil habitantes, ainda bem acima do limite imposto pelo Governo para avançar no plano de desconfinamento.



A elevada incidência da doença na região deve-se sobretudo ao surto entre trabalhadores da agricultura na região que, segundo António Costa "vivem em situações de insalubridade habitacional inadmissível, com hipersobrelotação das habitações", acarretando um "risco enorme para a saúde pública, para além de uma violação gritante dos direitos humanos". A maior parte destes trabalhadores são também imigrantes.



Segundo o Governo, pelo menos 6 mil dos 13 mil trabalhadores estimados do setor em Odemira vivem nestas condições. Perante o surto de covid e a necessidade de isolar os trabalhadores infetados, o Governo requisitou o complexo turístico ZMar Eco Experience, onde foram realojados 21 trabalhadores migrantes na quinta-feira (dia 6).