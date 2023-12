Marcelo demite Governo dia 7 e dissolve Parlamento a 15 de dezembro

O Presidente da República vai demitir o Governo no dia 7 à noite, após o último Conselho de Ministros. A dissolução do Parlamento está prevista para dia 15, anunciou numa visita à campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar.De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, as datas foram escolhidas tendo em conta a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e as "votações importantes a serem feitas" no Parlamento. O Orçamento do Estado para 2024 passou na semana passada.A dissolução do Parlamento a 15 de dezembro permite a "redação final do OE2024".