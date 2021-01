Marcelo diz que "não há razão de alarme social para recurso a ajuda internacional" com doentes covid  

O Presidente da República afirmou esta terça-feira que nesta altura não se justifica pedir ajuda internacional para tratar os doentes com covid-19 em Portugal.

"Dos dados que conheço, neste instante não há razão de alarme social quanto à necessidade de recurso a ajuda internacional", disse Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital das Forças Armadas.

O Presidente da República deixou esta indicação "independentemente de sabermos que há essa colaboração" na União Europeia e "disponibilidade de países amigos" para ajudar Portugal a tratar doentes com covid-19.

A ministra da Saúde disse ontem, em entrevista à RTP, que o Governo admite a transferência de doentes com covid-19 para outros países, mas sublinhou que Portugal tem mais dificuldade em recorrer a esses mecanismos do que os países do centro da Europa, por "questões geográficas".