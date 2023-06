Marcelo foi informado da paragem de António Costa para assistir à final da Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da República disse esta sexta-feira que foi informado da escala em Budapeste realizada pelo primeiro-ministro, para assistir à final da Liga Europa entre o Sevilha e a Roma, equipa italiana orientada por José Mourinho.

"O primeiro-ministro ia para uma reunião internacional e entendeu que devia dar um abraço a José Mourinho. Ele disse-me 'é um português que está envolvido, vou-lhe dar um abraço, pode ser que dê sorte' e quase ia dando", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à margem de um evento no Seixal, Setúbal.

O jornal 'Observador' noticiou que António Costa fez escala em Budapeste, em 31 de maio, quando seguia a caminho da Moldova para a cimeira da Comunidade Política Europeia, sem que o evento tivesse sido colocado em agenda.

De acordo com o mesmo jornal, o chefe do governo português viajou num Falcon 50 da Força Aérea Portuguesa e assistiu ao jogo na Puskás Arena, ao lado do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Na final decidida nos penáltis, os espanhóis do Sevilha bateram a Roma (4-1, após 1-1).