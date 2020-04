Marcelo prevê reativação "gradual" de comércio e serviços na terceira fase do estado de emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, propôs, esta quinta-feira, ao Parlamento a segunda prorrogação do estado de emergência em Portugal, por novo período de 15 de quinze dias, até 2 de maio, para permitir medidas de contenção da covid-19. Mas, desta vez, o Chefe de Estado propõe que sejam repostos alguns direitos laborais e "a possibilidade de futura reactivação gradual, faseada, alternada e diferenciada de serviços, empresas e estabelecimentos".

"O Presidente da República entende ser indispensável renovar mais uma vez esta declaração, em termos largamente idênticos, mas repondo a vigência, com certas condições temporárias, do direito das comissões de trabalhadores, associações sindicais e associações de empregadores à participação na elaboração da legislação do trabalho, com exclusão de novas medidas excepcionais quanto a cidadãos privados de liberdade, atenta a suficiência das já tomadas", lê-se no documento enviado por Marcelo para os deputados, que discutem e votam o documento esta quinta-feira à tarde.





"Por outro lado, em função da evolução dos dados e considerada a experiência noutros países europeus, prevê-se agora a possibilidade de futura reativação gradual, faseada, alternada e diferenciada de serviços, empresas e estabelecimentos, com eventuais aberturas com horários de funcionamento adaptados, por sectores de atividade, por dimensão da empresa em termos de emprego, da área do estabelecimento comercial ou da sua localização geográfica, com a adequada monitorização", defende ainda Marcelo. Esta semana, António Costa também já tinha referido que o regresso à normalidade em Portugal pode ser feito a diferentes velocidades, tendo como base as localidades ou a faixa etária.

O estado de emergência vigora em Portugal desde as 00h00 horas de 19 de março e já foi renovado uma vez. De acordo com a Constituição, não pode ter duração superior a 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal. O País já regista 599 mortes e 18.091 infetados.