Marcelo propõe renovação do Estado de Emergência até dia 30 de abril

Marcelo Rebelo de Sousa propôs renovar o Estado de Emergência no país, em contexto de pandemia por Covid-19, que vigorará até 30 de abril, após ouvir os partidos, esta terça-feira. O projeto do decreto presidencial já foi enviado à Assembleia da República, onde será discutido e votado pelos partidos.





Documentos Veja o projeto do decreto presidencial que renova o Estado de Emergência até 30 de abril

Na nota divulgada no site oficial da Presidência da República, pode ler-se:"Em linha com o faseamento do plano de desconfinamento, impondo-se acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende o Presidente da República haver razões para manter o estado de emergência por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação, pelo que acaba de transmitir à Assembleia da República o projeto de Decreto em anexo, que recebeu parecer favorável do Governo."