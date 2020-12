Marcelo Rebelo de Sousa apresenta hoje recandidatura à Presidência da República

Marcelo Rebelo de Sousa vai anunciar esta segunda-feira à tarde em Lisboa a decisão sobre uma recandidatura ao cargo de Presidente da República.



Prestes a completar 72 anos, no dia 12 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República à primeira volta nas eleições de 24 de janeiro de 2016, com 52% dos votos expressos.

Professor catedrático de direito jubilado, antigo presidente do PSD e comentador político televisivo, assumiu a chefia do Estado em 09 de março de 2016, mantendo em aberto a sua candidatura a um segundo mandato de cinco anos.



Recorde que o Presidente da República marcou a 24 de novembro as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021.



Já em fevereiro deste ano, Marcelo Rebelo de Sousa tinha afirmado que iria primeiro convocar as eleições "como Presidente", e só depois eventualmente assumir uma candidatura, "como cidadão".