Marcelo Rebelo de Sousa: «Desconfinamento deve seguir o seu curso»

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou ao País esta quarta-feira, após a votação no Parlamento sobre a renovação do Estado de Emergência, ressalvando que "o desconfinamento deve seguir o seu curso".





"Quando chamados ao heroísmo dos grandes desafios, os portugueses respondem sempre com coragem e solidariedade", assinalou o chefe de Estado, deixando um alerta de que "o caminho que se segue ainda vai ser muito trabalhoso".Marcelo deixou uma palavra aos afetados pela pandemia e referiu que "mais complicado do que números da economia, é situação das pessoas", sublinhando os idosos e os institucionalizados."A economia demorará a dar os passos da reconstrução e a sociedade demorará muito mais", disse, reforçando que "2021 será o ano da reconstrução social"."Quero pedir-vos ainda mais um esforço para tornar impossível voltarmos atrás", pediu aos portugueses Marcelo, abrindo porta a "confinamentos locais" para garantir um verão de desconfinamento.O projeto presidencial que renova o estado de emergência até 30 de abril (o 15.º), enviado esta terça-feira para o parlamento, é idêntico ao que está atualmente em vigor, sem quaisquer alterações ao articulado.Na semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha expressado o desejo de que esta "fosse a última renovação do estado de emergência, coincidindo com o fim do mês de abril". Contudo, na introdução deste diploma, nada é referido sobre essa possibilidade.