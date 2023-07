Marcelo Rebelo de Sousa desmaia em visita a faculdade na Caparica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa desmaiou quando estava na Faculdade de Ciências e Tecnologia, na Caparica. O chefe de Estado foi transportado numa ambulância dos bombeiros da Trafaria para o Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.A informação prestada por escrito pela Presidência da República, cerca das 15h45, é que "o Presidente da República teve uma indisposição após uma visita na Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, e foi ao Hospital de Santa Cruz por precaução".Marcelo Rebelo de Sousa foi observado, na faculdade, por uma equipa de uma viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de S. Francisco de Xavier.Para o local foram também acionadas duas ambulâncias da Trafaria, uma delas para levar o presidente "por precaução" para o Hospital de Santa Cruz, com quadro de desmaio.O Chefe de Estado estava acompanhado da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Elvira Fortunato, a participar na Cerimónia de Inauguração do Laboratório de Nanocaracterização e Materiais Avançados NANOVA.O Presidente da República assistiu a um concerto da tuna masculina da Universidade Nova de Lisboa.