Marcelo Rebelo de Sousa: "É necessário renovar o estado de emergência" para "esmagar a curva"

A reunião do Infarmed serviu para renovar a confiança do Presidente da República no estado de emergência.





"É necessário renovar o estado de emergência", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, depois do encontro desta quinta-feira. "Os números apontam para isso, a tendência aponta para isso, a pressão sobre o internamento e os cuidados intensivos aponta para isso, a experiência aponta para isso".O chefe de Estado compromete-se assim a enviar um decreto à Assembleia da República ainda esta quinta-feira, para que continue a existir o quadro jurídico-legal que permite ao Executivo impor medidas de combate à pandemia da covid-19.Essa foi a primeira de três ideias-chave que Marcelo reteve da reunião do Infarmed."Segunda ideia: estamos perante um desafio que não termina nos próximos dias", observou o Presidente da República, elogiando em seguida o comportamento dos portugueses. "Os portugueses têm sido exemplares em termos de adoção das medidas."Marcelo fez questão de sublinhar que "apesar de críticos ao Governo e às estruturas da saúde", os portugueses "adotam mesmo, aderem mesmo [às medidas], independentemente de estados da alma".