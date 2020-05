Marcelo Rebelo de Sousa ligou a Centeno para esclarecer "equívoco" nas suas declarações

Marcelo Rebelo de Sousa ligou esta quinta-feira de manhã a Mário Centeno para pedir desculpa e argumentar que se equivocou nas declarações que efetuou ontem na Autoeuropa e que foram entendidas como um tirar de tapete ao ministro das Finanças.





Segundo informação recolhida pelo Correio da Manhã , na conversa com o ministro das Finanças, Marcelo terá dado a entender que se tratou de um equívoco a afirmação que fez na Autoeuropa, quando disse que "o primeiro-ministro esteve muito bem" ao dizer que a transferência para o Novo Banco só deveria ter lugar após a conclusão da auditoria.No final de um dia fervilhante do ponto de vista político, Mário Centeno reuniu-se com António Costa em São Bento. Um encontro em que a demissão do ministro das Finanças, reclamada pelo líder da oposição, ficou posta de parte. Mário Centeno ficará pelo menos até à apresentação do orçamento suplementar, que deverá acontecer em junho, o que permitiria ao também presidente do Eurogrupo concluir as negociações europeias sobre o plano de recuperação.