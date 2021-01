Marcelo Rebelo de Sousa não precisa de ficar em isolamento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não vai precisar de cumprir o isolamento profilático depois de ter estado em contacto com um infetado com covid-19 por ter sido considerado um contacto de "baixo risco pela DGS", de acordo com o diretor-geral de informação da SIC, Ricardo Costa.



O grau de risco é determinado pelo tipo de contacto que foi estabelecido com o infetado, sendo avaliado o uso de máscara, o tempo que contactaram e o espaço em que tudo isso decorreu. As autoridades de saúde terão concluído que contacto não foi suficiente para que Marcelo pudesse ficar infetado.









Marcelo considerado baixo risco pela DGS. Não fica em isolamento. Debate na SIC com André Ventura será presencial — ricardo costa (@RcostaRicardo) January 6, 2021



O candidato com quem Marcelo vai debater esta noite, André Ventura, sugeriu que Marcelo estaria a fugir do debate com uma publicação enigmática na rede social Twitter.





Ele há coincidências (quase) providenciais... January 6, 2021



O Presidente da República realizou dois testes, um de antigenio e outro PCR.



"O Presidente da República, que teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã, encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", diz uma nota publicada na página da Presidência da República.