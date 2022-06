Marcelo Rebelo de Sousa: «O primeiro-ministro é responsável pelas escolhas do governo»

Marcelo Rebelo de Sousa falou, em Belém, sobre a decisão de revogar o despacho dos novos aeroportos de Montijo e Alcochete. Reforçou que, ontem durante o fim da tarde, tinha dito que não conhecia o despacho.Em primeiro lugar, Marcelo sublinhou que o despacho irá ser revogado e acrescentou que é necessário que esta seja uma matéria consensual, clara e consistente. "Eu entendo que os portugueses esperem nesta matéria um futuro que preencha três condiçoes: que seja rápido, porque é urgente, que seja uma matéria consensual, como prometeu o primeiro-ministro, e consistente."Por último, o presidente da República afirmou que o primeiro-ministro é responsável pelas escolhas do governo, "mais felizes ou menos" e pela avaliação que faz dos seus colaboradores relativamente "às melhores hipóteses que tem para realizar os seus objetivos".Após o pedido de desculpas feito por Pedro Nuno Santos, o primeiro-ministro frisou: "Felizmente o erro foi corrigido com rapidez.""Houve um erro grave, o ministro já o assumiu. Está corrigido o erro agora é seguir em frente", sublinhou António Costa. "Claro que eu não sabia da existência do despacho, mas ele já está devidamente revogado."Esta quinta-feira de manhã, o gabinete de António Costa enviou um comunicado às redações em que anunciou que ia revogar o despacho publicado sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa: queria falar com o PSD. Na oposição, a direita foi unânime ao defender que Pedro Nuno Santos não tem condições para se manter no cargo. A esquerda foi mais cautelosa.A nota enviada às redações pelo gabinete do primeiro-ministro desautorizou Pedro Nuno Santos, que ao longo da noite de ontem revelou que o aeroporto do Montijo deveria estar ativo em 2026. O de Alcochete deveria começar a funcionar em 2035. No despacho publicado ontem em Diário da República, foi determinado que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil iria avançar para uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE).Tudo isso foi travado por António Costa esta manhã. "O Primeiro-Ministro determinou ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação a revogação do Despacho ontem publicado sobre o Plano de Ampliação da Capacidade Aeroportuária da Região de Lisboa. O Primeiro-Ministro reafirma que a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República", lê-se na nota. Na quarta-feira, Luís Montenegro, que vai assumir a liderança do PSD, afirmou que não sabia da decisão governamental."Compete ao Primeiro-Ministro garantir a unidade, credibilidade e colegialidade da ação governativa. O Primeiro-Ministro procederá, assim que seja possível, à audição do líder do PSD que iniciará funções este fim-de-semana, para definir o procedimento adequado a uma decisão nacional, política, técnica, ambiental e economicamente sustentada", termina a nota.À SÁBADO, Nuno Ribeiro Canta, do Montijo, diz que as últimas notícias sobre os planos para o aeroporto de Lisboa são meramente políticas e que "ultrapassam qualquer estratégia aérea para o país". Fernando Pinto, autarca de Alcochete, foi "apanhado de surpresa".