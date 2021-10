Marcelo Rebelo de Sousa pede que não se percam oportunidades no 5 de Outubro

O Presidente da República já fez o seu discurso de 5 de Outubro, no salão nobre da Câmara Municipal de Lisboa. No início do seu discurso, recordou Jorge Sampaio.





Uma primeira nota foi sobre a pobreza. "O Portugal que somos nunca vencerá os desafios da entrada a tempo num novo ciclo económico e da multiplicação do conhecimento com dois milhões de pobres e alguns mais em risco de pobreza", defendeu.Marcelo Rebelo de Sousa pediu que o 5 de Outubro seja uma data viva. Para tal, o Presidente apelou a que o País não perca a oportunidade pós-pandemia. Marcelo pediu "um Portugal inclusivo e mais justo". "Um Portugal capaz de não perder o novo ciclo de criação de riqueza, um Portugal mais conhecedor, mais qualificado e mais culto, mais rico, mais inclusivo e mais justo", reforçou."Superada a pandemia, os próximos anos são uma oportunidade de reconstruir destinos, refazer esperanças e renovar sonhos", afirmou. Os portugueses em quem mais se tem que pensar são "os que mais desesperam e neles, os mais jovens, que mais sofrem se esta ocasião passar ao nosso lado. Não a podemos perder, não a vamos perder."