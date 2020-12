Marcelo Rebelo de Sousa recandidata-se à Presidência da República: «Sou o mesmo de há cinco anos»

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta segunda-feira que é candidato nas próximas eleições presidenciais, de 24 de janeiro.





Marcelo começou por pedir desculpa pela "estreiteza" do lugar, um sinal dos tempos. O lugar é a pastelaria Versailles, em Lisboa, junto ao Palácio de Belém."Há muito que defendo que deve haver debates frente a frente com todos os candidatos. E assim farei", anunciou Marcelo Rebelo de Sousa, desejando boa sorte e saudando os outros candiatos à Presidência."São três as palavras que tenho para vos dizer: simples e diretas. A primeira palavra é para vos dizer que sou candidato à Presidência da República, porque temos uma pandemia e uma crise para vencer. Temos uma oportunidade de mudar para melhor Portugal. Não vou sair a meio da caminhada penosa. A segunda palavra é para quem me apoiou no primeiro mandato. Agradeço-vos em especial a compreensão e o apoio nos momentos difícies comos os incêndios de 2017 ou a declaração de estado de emergência, em março. A terceira palavra uso-a para vos garantir que quem avança para esta eleição é exatamente o mesmo que concorreu em 2015. Sou exatamente o mesmo."Prestes a completar 72 anos, no dia 12 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República à primeira volta nas eleições de 24 de janeiro de 2016, com 52% dos votos expressos.Professor catedrático de direito jubilado, antigo presidente do PSD e comentador político televisivo, assumiu a chefia do Estado em 09 de março de 2016.