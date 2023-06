Márcia Ferreira candidata a secretária geral da IBSA

A International Blind Sports Federation (IBSA) anunciou esta terça-feira os candidatos aos cargos diretivos e a portuguesa Márcia Ferreira está bem poscionada para o cargo de secretária geral.As federações de mais de 60 países vão estar reunidas em Fátima entre 28 de junho a 1 de julho em Assembleia Geral Extraordinária que servirá também para eleger a nova direção.Márcia Ferreira, 36 anos, é mestre em treino desportivo de alto rendimento. Ao serviço do Sporting, ganhou 4 títulos europeus e um Mundial de clubes (único do clube) na modalidade de goalball. Em 2021, venceu o Premio Stromp de coordenadora do ano pelo trabalho desenvolvido a frente do Departamento Paralímpico do clube.Márcia Ferreira é a primeira portuguesa candidata à direção da mais representativa federação internacional nos jogos paralímpicos, a única com 3 modalidades garantidas em Paris 2024 e Los Angeles 2028 (Goalball, Judo e Futebol para Cegos).