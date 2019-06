Márcia sobe ao palco do Museu FC Porto

Márcia vai subir ao palco do auditório do Museu FC Porto, a 13 de junho, para partilhar histórias e canções no ‘Dar Letra à Música’ by BPI Grupo CaixaBank.





Na discografia de Márcia, "Dá" (2010) foi o álbum de estreia, e seguiram-se "Casulo" (2013), "Quarto Crescente" (2015) e, o mais recente, "Vai e Vem" (2018), disco que a artista tem vindo a levar a palco. "A Insatisfação", "Cabra Cega" ou "Tempestade" são alguns dos temas mais conhecidos.A juntar a tudo isto, há ainda os trabalhos para Ana Moura, António Zambujo ou Sérgio Godinho, bem como colaborações com Dead Combo, GNR, Tiago Bettencourt, David Fonseca ou Samuel Úria.